الكشف عن موعد انضمام بيرسى تاو وميكيسوني لتدريبات الأهلي





اقترب الثنائي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقهما ببداية التحضير للموسم المقبل.





موعد إنضمام بيرسى تاو وميكيسوني لتدريبات الأهلي





و يستعد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة لبدء معسكر تحضيري لتحضير لاعبي النادي الأحمر للارتباطات المحلية والإفريقية.





ومن المقرر أن ينتظم ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بيرسى تاو وميكيسوني في تدريبات الفريق الأحمر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.





وحصل الأهلي على خدمات الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي مقابل 1.8 مليون يورو بينما يحصل اللاعب على 1.1 مليون دولار.





من جانبه انضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار ويحصل اللاعب على 450 ألف دولار سنويا.



