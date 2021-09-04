عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

نجح مسئولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع أحمد أيمن منصور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





جاء توقيع منصور بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، والذي أثنى على مستوى اللاعب في الموسم الماضي، وطلب التعاقد معه.





وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع اللاعب على كل التفاصيل، ويتبقى فقط حسم الأمور المالية مع إدارة بيراميدز لحسم الصفقة.





ويرى كارتيرون أن أحمد أيمن منصور لاعب جوكر يمكن توظيفه في أكثر من مركز، سواء في الجبهة اليسرى أو خط الدفاع وهو ما يمنحه حرية تكتيكية كبيرة.