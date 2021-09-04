Advertisements

محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
آثار الفنان محمد رمضان الجدل، بمهاجمته الإعلامي عمرو أديب، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و دمج "رمضان" في الفيديو مشهد له من أحد أعماله وهو يقوم بصفع شخص آخر، بفيديو لعمرو أديب، وذلك عقب تعليقه على صور "رمضان" في مرفأ بيروت من خلال برنامجه "الحكاية" قائلا: "محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين".

وكان الفنان محمد رمضان قد آثار الجدل الفترة الأخيرة عقب إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية.

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ 14 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هجوم على محمد رمضان عقب إعلانه العمل مع بطل فيلم إباحي شهير !

"دكتوراه مكافحة الفئران".. خالد سرحان يسخر من محمد رمضان عقب حصوله على الدكتوراه الفخرية

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

محمد رمضان يشارك في وضع اكليل زهور لشهداء مرفأ بيروت

محمد رمضان يثير الجدل: "انا سفير الشباب العربي"

"على الله" لـ محمد رمضان تحقق ٩ مليون مشاهدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:44 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements