محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

آثار الفنان محمد رمضان الجدل، بمهاجمته الإعلامي عمرو أديب، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و دمج "رمضان" في الفيديو مشهد له من أحد أعماله وهو يقوم بصفع شخص آخر، بفيديو لعمرو أديب، وذلك عقب تعليقه على صور "رمضان" في مرفأ بيروت من خلال برنامجه "الحكاية" قائلا: "محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين".



وكان الفنان محمد رمضان قد آثار الجدل الفترة الأخيرة عقب إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية.