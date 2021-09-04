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مي عمر تسير على خطى ياسمين صبري.. والجمهور الحكم بينهما

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
يارا عادل


خلال الفترة القليلة الماضية، باتت النجمة مي عمر، محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشارك متابعيها صور وفيديوهات لها وهي تستعرض ثرائها وجمالها بأطلالات فاخرة واكسسوارات وحقائب من أعلى المركات.


وتداولت مي عمر مجموعة من الصور لها وهي على متن يخت من عرض البحر بنفس ذات المكان التي توجدات خلاله ياسمين صبري قبل ذلك والتقطت خلاله عدة لقطات.


فضلًا عن توثيق "مي" لحظات تواجدها خارج البلاد بطريقة تبدو مشابة من النجمة ياسمين صبري، مما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يزعمون بأنها تسير على خطى ياسمين صبري.


فهل ستمتلك مي عمر قاعدة جماهيرية حاشدة تجعلها منافسة قوية للنجمة ياسمين صبري في خطف قلوب الجمهور وسحب البساط من تحت قدم الأخيرة؟ هذا السؤال رود عدد كبير من الجمهور دون وجود إجابة ألا أن الأيام المقبلة ستثبت أي منهم ستكون أقدر بحب الجمهور لها وتلفت الأنظار إليها أكثر؟


ويشار إلى أنه كان هناك خلاف بين الثنائي منذ مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان عندما اتهمت ياسمين صبري ونسرين أمين المخرج محمد سامي زوجها بأنه حذف مشاهد لهما لصالح زوجته.

لترفض مي عمر التعليق أن ذاك والتزم الصمت، منوهه بأنها ستثبت موهبتها الفنية للجميع دون مساعدة من زوجها محمد سامي لأن نجاحها الكبير يعود لموهبتها وليس لكونها زوجة المخرج محمد سامي.
مي عمر تسير على خطى ياسمين صبري.. والجمهور الحكم بينهما
مي عمر تسير على خطى ياسمين صبري.. والجمهور الحكم بينهما
مي عمر تسير على خطى ياسمين صبري.. والجمهور الحكم بينهما
مي عمر تسير على خطى ياسمين صبري.. والجمهور الحكم بينهما

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