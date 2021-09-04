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قبل مباراته الدولية الـ100.. مدرب بلجيكا يتغزل في لوكاكو

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، بموهبة المهاجم روميلو لوكاكو النادرة، قبل مباراته الدولية الـ100 مع منتخب بلاده عندما يلتقي على أرضه مع جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم، غدا الأحد، حيث سيضع حال فوزه قدما في النهائيات المقررة في قطر 2022.

ويعرف مارتينيز، المهاجم البالغ عمره 28 عاما منذ فترة طويلة، بدأت حين تعاقد مع اللاعب الشاب وقتها في إيفرتون في 2013، ويأمل أن يحتفل مهاجم تشيلسي الحالي بمباراته الـ100 مع المنتخب بتسجيل المزيد من الأهداف الدولية حيث يبلغ رصيده حاليا 66 هدفا.

وقال مارتينيز للصحفيين اليوم السبت: "إنه أسطورة كرة القدم البلجيكية. أرقامه رائعة. عندما أتحدث عن لوكاكو ابتعد عن الموضوعية قليلا. كنت محظوظا لمتابعة تطوره المذهل".

وزاد: "سيخوض غدا مباراته الدولية الـ100 ويجب أن نحتفل بهذا الأمر كثيرا. في بعض الأحيان لا نستمتع بما لدينا من مواهب. روميلو من المواهب النادرة التي تستحق التكريم".

وأضاف أنه سيلعب بأقوى تشكيلة أمام التشيك لأنه حال الفوز سيوسع الفارق في صدارة المجموعة الخامسة إلى 6 نقاط عن أقرب مطارديه. وسيلعب أيضا في التصفيات خارج الديار أمام روسيا البيضاء يوم الأربعاء.

وأتم: "نخوض مباراة الغد على أرضنا في حضور الجماهير بالمدرجات أخيرا. يجب أن نستفيد من هذه الفرصة. ستكون مباراة مهمة في مشوار التأهل لكأس العالم. يتعين أن نكون في أفضل حالاتنا".

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