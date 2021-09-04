"الإسكان" تكشف تفاصيل أطول زيارة لرئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنها كانت الزيارة الأطول لرئيس الوزراء للعاصمة الإدارية حيث استغرقت 8 ساعات من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.





وقال "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الزيارات للعاصمة الإدارية ستزيد الفترة المقبلة بحيث يكون هناك زيارة كل 3 أسابيع أو شهر، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ مختلف المشروعات غير مسبوقة.





وأوضح ان رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من محاور الطرق والميادين، لافتا إلى أن أغلب الميادين والمحاور الرئيسية ستنتهي بحلول منتصف شهر أكتوبر، منوها بأنه جاري تسليم الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بعد الانتهاء منها، معلقا: "اللجنة استلمت 5 وزارات بالفرش".





وأضاف أن 90% من الفرش تم الانتهاء منه في مباني الحي الحكومي، موضحا أن رئيس الوزراء أجرى جولة ميدانية في العاصمة الإدارية وبدأت الجولة بمحطة الحافلات والتي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حيث تستوعب 800 حافلة، فضلا عن تخصيص أماكن للميكروباص والسيارات، متوقعا الانتهاء من محطة الحافلات خلال الربع الأول من العام المقبل، ثم تفقدوا مبنى البرلمان.