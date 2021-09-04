مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل نجم الفريق على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.





ومنح موسيماني إدارة ناديه، الضوء الأخضر لإدارة ناديه لإمكانية التخلي عن خدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، لمدة موسم واحد.





وأكد موسيماني، أنه لا يمانع إعارة كهربا بالصيف الجاري، خاصةً بعد التعاقدات الأخيرة والتي قد تجعله لا يشارك بصفة أساسية.





وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع كل من بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري.



