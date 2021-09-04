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الأنبا مينا يكذب ما نشره أحد المواقع الاخبارية بخصوص تحفظ النائب العام على أمواله

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم منذ قليل، بيانا رسميا بخصوص ما نُشِر على أحد المواقع الإخبارية والذي أورد خبرًا مفاده صدور قرار من السيد النائب العام بالتحفظ على أموال أحد الأشخاص، وادعى هذا الموقع بكل أسف أن المقصود بالقرار هو شخصي.

أود أن أوضح أن ما ذكره هذا الموقع غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وأنه لا علاقة لي بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وأن ما حواه هذا الخبر افتقد إلى أدنى درجات الدقة والمهنية في العمل الإخباري.

وأدعو كافة المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة في ما تنشره، لكي لا تتحول الأخبار المتداولة بين الناس من وسيلة لتعريفهم بالحقائق إلى أداة هدم وتشويه، مما يحدث ارتباكًا وتشويشًا لديهم، ويسبب نتائج سلبية على المجتمع كله.

نصلي أن يمنح الله الجميع الأمانة في القول والفعل.


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الأنبا مينا يكذب ما نشره أحد المواقع الاخبارية بخصوص تحفظ النائب العام على أمواله
الأنبا مينا يكذب ما نشره أحد المواقع الاخبارية بخصوص تحفظ النائب العام على أمواله

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