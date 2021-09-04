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عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا
السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:17 م
علي نبوي
يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة أعضاء مجلس الإدارة بالنادي إلى اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويفكر الخطيب في اتخاذ رأي الأعضاء من أجل التحرك ضد المتجاوزين في النادي الأهلي، في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
وكان إبراهيم عيسى قد وصف النادي الأهلي بالنازية في برنامجه المذاع على إحدى القنوات الفضائية أثناء حواره مع حسن لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، وهو ما جعل الخطيب يدرس جيدًا دعوة الجمعية العمومية بالنادي الأحمر للتقديم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات.