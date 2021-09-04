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عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة أعضاء مجلس الإدارة بالنادي إلى اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويفكر الخطيب في اتخاذ رأي الأعضاء من أجل التحرك ضد المتجاوزين في النادي الأهلي، في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

وكان إبراهيم عيسى قد وصف النادي الأهلي بالنازية في برنامجه المذاع على إحدى القنوات الفضائية أثناء حواره مع حسن لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، وهو ما جعل الخطيب يدرس جيدًا دعوة الجمعية العمومية بالنادي الأحمر للتقديم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات.

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محمود الخطيب الزمالك الخطيب الأهلي أخبار الاهلي إبراهيم عسي

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