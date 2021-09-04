التعليم العالي تكشف تفاصيل إدراج 23 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، التفاصيل المتعلقة بإدراج 23 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي ووصفها للجامعات المصرية بأنها من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودًا في العالم.



وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن هذا التصنيف يعتمد على النشر الدوري للأبحاث وحجم الاستشهاد بهذه البحوث والاستفادة منها في إعداد بحوث من دول أخرى في كافة التخصصات.



وأضاف أن دخول 23 جامعة مصرية في هذا التصنيف والمنحنى في تصاعد مستمر يعكس اهتمام الدولة في البحث العلمي وحدوث قفزة هائلة في النشر الدوري وكيف أنها أصبحت رقم واحد على المستوى الأفريقي والعربي، موضحًا أن مصر هذا العام قامت بنشر 32 ألف بحث مقابل 25 ألف بحث عام 2014.



وأكد أن هناك تحسين في البيئة التعليمية مع زيادة النشر الدولي وهو ما ساهم في تصاعد منحنى ظهور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية مع تصاعد منحنى مستوى النشر العلمي في مصر وزيادة عدد الباحثين وزيادة عدد الاتفاقيات والشراكات بين الجامعات والتعاون بين الباحثين المصريين والأجانب.