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وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لأول مرة منذ 30 عاما، قائلا إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة كبيرة، ومصر من الدول المؤسسة لهذا البنك.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن البنك له مجموعة من المؤسسات التي تدعم نشاط البنك الإسلامي في الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر لديها محفظة كبيرة مع بنك التنمية الإسلامية تصل إلى 13 مليار دولار، حيث جاري تنفيذ 445 مشروع بالتعاون مع البنك منهم 290 مشروع تم الانتهاء منهم.

وأضافت أنها استعرضت خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر أمام محافظي البنك الإسلامي للتنمية، حيث أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والأزمات الخارجية، فضلا على انخفاض معدلات البطالة، والأسعار مستقرة، ومعدلات التضخم لا تعدى 5%.

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