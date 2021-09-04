ضخ 6 مليارات جنيه لكابلات الألياف الضوئية بقرى مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم ضخ 6 مليارات جنيه لكابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من زيادة سرعة الإنترنت في مصر، جعل الدولة المصرية تنتقل من المرتبة 40 على مستوى إفريقيا إلى المرتبة الثالثة.



وأضاف وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان فى برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المشروع بدأ فى عام 2018، بتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لولا هذا المشروع ما كنا استطعنا أن نجري امتحانات الثانوية العامة وما كانت الشبكة تحملت العمل من المنازل فى ظل جائحة كورونا.



وأوضح "طلعت"، أن سرعة الإنترنت فى عام 2014 كانت من 6.5 ميجا، والآن أصبحت 42.5 ميجا، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية فى سرعة الإنترنت، منوها بأن تكلفة المرحلة الثانية ستكون 30 مليار جنيه، قائلا: "نتعاقد مع بيت خبرة عالمي من أجل إعداد دراسة فنية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية".



