Advertisements

ضخ 6 مليارات جنيه لكابلات الألياف الضوئية بقرى مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم ضخ 6 مليارات جنيه لكابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من زيادة سرعة الإنترنت في مصر، جعل الدولة المصرية تنتقل من المرتبة 40 على مستوى إفريقيا إلى المرتبة الثالثة.

وأضاف وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان فى برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المشروع بدأ فى عام 2018، بتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لولا هذا المشروع ما كنا استطعنا أن نجري امتحانات الثانوية العامة وما كانت الشبكة تحملت العمل من المنازل فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح "طلعت"، أن سرعة الإنترنت فى عام 2014 كانت من 6.5 ميجا، والآن أصبحت 42.5 ميجا، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية فى سرعة الإنترنت، منوها بأن تكلفة المرحلة الثانية ستكون 30 مليار جنيه، قائلا: "نتعاقد مع بيت خبرة عالمي من أجل إعداد دراسة فنية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية".

الكلمات المفتاحية

قرى حياة كريمة حياة كريمة الريف المصري الالياف الضوئية اخبار مصر

أخبار تهمك

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ أقل من ساعة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ 18 دقيقة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"اورنچ" مصر تطلق خدمات "Home VDSL" بسرعات تصل لـ 100 ميجا في الثانية

عمرو طلعت: تحسين خدمات الانترنت والاتصالات في القري ضمن أهداف مبادرة" حياة كريمة"

وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت بأفريقيا

الأعلى نموا بنسبة 16%.. طلعت يستعرض نجاحات قطاع الاتصالات أمام النواب

وزير الاتصالات يكشف تكلفة توصيل الألياف الضوئية بالمرحلة الأولي لقري "حياة كريمة"

عاجل.. مصر تتقدم خمس مراكز عالميا في مؤشر جودة خدمات الإنترنت خلال 2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:44 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements