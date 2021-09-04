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البنك الزراعي: التحول لنظم الري الحديث على رأس أولويات البرامج التمويلية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إن برنامج التحول لنظم الري الحديث يأتي على رأس أولويات البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للمزارعين والجمعيات والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وبتوجيهات من المحافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إطلاق البنك الزراعي للمبادرة الجديدة التي تتيح تمويل كافة تكاليف مشروع التحول تحديث نظم الري من خلال منح المزارعين قرضًا بدون فوائد يسدد على 10 سنوات، وبالتالي لن يتحمل المزارع أي أعباء مالية لأن الدولة ستقدم قرض لتركيب نظم الري الحديثة بمختلف أنواعها.

وتابع: "مبادرة البنك الزراعي تعمل على توفير الدعم الفني في التركيب والتشغيل، وتتحمل الدولة المصرية كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض الذي تضمنه وزارة المالية والمزارع سيقوم بتسديد أصل المبلغ فقط بأقساط سنوية متساوية على 10 سنوات بدون فوائد".

الكلمات المفتاحية

مصر الري البنك الزراعي الاقتصاد اخبار الزراعة

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