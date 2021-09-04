Advertisements

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:31 م
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري، ضيفًا على منافسه منتخب الجابون، غدًا الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، بينما يدخل منتخب الجابون اللقاء بدون رصيد.


القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

وتنقل أحداث المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والجابون، على قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

(H)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الكلمات المفتاحية

مصر مباراة مصر والجابون الجابون

أخبار تهمك

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللحظات الأخيرة من خسارة مصر أمام الكونغو في تصفيات إفريقيا للسلة المؤهلة لمونديال 2019

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والنيجر في تصفيات الأمم الأفريقية

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تقارير.. تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:44 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements