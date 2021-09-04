تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري، ضيفًا على منافسه منتخب الجابون، غدًا الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، بينما يدخل منتخب الجابون اللقاء بدون رصيد.









القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم





وتنقل أحداث المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والجابون، على قناة أون تايم سبورتس.





تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022





القمر الصناعي نايل سات





التردد 11861





(H)





معدل الترميز 27500





الاستقطاب أفقي





معامل تصحيح الخطأ 6/5



