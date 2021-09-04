تعرف على موعد أولى مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا





يفتتح فريق يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 – 2022 بمواجهة فريق مالمو السويدي منتصف شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الأوروبية.

ويلعب فريق يوفنتوس ضمن مجموعة قوية تضم معه أندية (تشيلسي الإنجليزي، وزينيت الروسي، ومالمو السويدي) ويعد اليوفي وبطل انجلترا هما المرشحان الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة.





وتنطلق مباراة يوفنتوس مع نظيره مالمو السويدي يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في السويد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال.





وستذاع مباراة يوفنتوس مع مالمو السويدي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



