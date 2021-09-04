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أحمد موسى: خط الغاز العربي تم ضربه 14 مرة في سوريا منذ 2011 (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مساعي لإعادة إحياء خط الغاز العربي الذي يمر بين مصر والأردن وسوريا، مضيفًا أن دمشق يتواجد بها خط الغاز العربي الذي تم إنشاءه في عام 2000 بطول 1300 متر يبدأ من بورسعيد، العريش، العقبة في الأردن، وفي  دمشق وحمص وطرابلس.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الإدارة الأمريكية قررت مؤخرا توقيع عقوبات على الشركات التي تعقد صفقات مع سوريا، ولكن الإدارة الأمريكية وافقت لمصر والأردن على إعادة إحياء مشروع خط الغاز العربي.

وأشار إلى أن خط الغاز العربي تم تفجيره في سوريا 14 مرة بعد عام 2011، موضحا أن مصر عازمة على نقل الغاز إلى لبنان لمساعدتها على تخطي أزماتها عبر خط الغاز العربي، ورحبت سوريا بطلب لبنان لاستقبال الغاز المصري والكهرباء من خلال الأردن، مضيفًا أن مصر لديها محطتين لتسيل الغاز الطبيعي بقدرات كبيرة.

الكلمات المفتاحية

صدى البلد سوريا الغاز اخبار مصر احمد موسى

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