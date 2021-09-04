رئيس وزراء ليبيا يطلب من المدعي العسكري سرعة التحقيق في اشتباكات طرابلس

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع الليبي عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس قبل يومين.





وشدد الدبيبة، خلال لقائه مع رحومة، اليوم السبت، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وفي وقت سابق من اليوم علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، مؤكدة أن "التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة".





وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن الاشتباكات المندلعة في العاصمة طرابلس منذ ليلة أمس الجمعة، من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، متعهدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة.





ولفتت وزارة الداخلية الليبية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس عمليات عسكرية وتبادلا لإطلاق النار، وهو ما يمس بسلامة المواطنين وتكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.





وبينت وزارة الداخلية الليبية، أن التعليمات الصادرة لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط بها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة.





ودعت الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، مشيرة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.





وشددت وزارة الداخلية الليبية على أنها عملت وستعمل على دعم وصول الليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان وتقيم دولة القانون والمؤسسات.



