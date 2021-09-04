عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شطب عضوية الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى بسبب وصفه للنادي الأهلي وجماهيره بالنازية.





وقرر مجلس إدارة النادي إحالة هذا الملف للشئون القانونية بالنادي والرجوع إلى لائحة النظام الاساسي، للإطلاع عليه واتخاذ القرار المناسب.





وتنص أحد بنود لائحة النظام الأساسى، بمعاقبة العضو العامل والذي يتجاوز في حق النادي واعضاءه وجماهيره بالشطب النهائي.





ووصف عيسى النادي الأهلي أثناء برنامجه، بأنه يحمل شعار "الأهلي فوق الجميع" وهو شعار نازي، موضحًا أن جماهير الأهلي تقول سمعًا وطاعة بدون وعي خلاف جماهير الزمالك التي وصفها بالمثقفة والواعية.