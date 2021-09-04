Advertisements

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:44 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
محمد الصو
يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شطب عضوية الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى بسبب وصفه للنادي الأهلي وجماهيره بالنازية.

وقرر مجلس إدارة النادي إحالة هذا الملف للشئون القانونية بالنادي والرجوع إلى لائحة النظام الاساسي، للإطلاع عليه واتخاذ القرار المناسب.

وتنص أحد بنود لائحة النظام الأساسى، بمعاقبة العضو العامل والذي يتجاوز  في حق النادي واعضاءه وجماهيره بالشطب النهائي.

ووصف عيسى النادي الأهلي أثناء برنامجه، بأنه يحمل شعار "الأهلي فوق الجميع" وهو شعار نازي، موضحًا أن جماهير الأهلي تقول سمعًا وطاعة بدون وعي خلاف جماهير الزمالك التي وصفها بالمثقفة والواعية.

الكلمات المفتاحية

الاهلي إبراهيم عيسى

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ 34 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على شرط بن شرقي لتجديد عقد مع الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ 17 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

توفير 20 ألف نسخة ورقيّة لمشروع "لائحة الأهلي"

الكفراوي يتحدث عن مشروع لائحة النظام الأساسي للأهلي على قناة النادي.. الليلة

طارق قنديل : لائحة الأهلي تُعالج قصور الاسترشادية

عاجل.. هاشتاج "إنزل عشان الأهلي والأهلي فوق الجميع" يتصدران تويتر

بالصور.. الخطيب يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي الجديدة بالأهلي

حسن حمدي يُدلي بصوته على لائحة النظام الجديدة بالأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:44 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements