تصفيات المونديال.. روسيا تتصدر مجموعتها وسلوفينيا تهزم مالطا

اقتنص منتخب روسيا صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بفوزه على مضيفه منتخب قبرص (2-0)، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من التصفيات.





وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب سلوفينيا على ضيفه منتخب مالطا (1-0).





وعلى ملعب نيو جي اس بي ستاديوم، سجل ألكسندر إيروخاين وريفات زيمالتدينوف هدفي الفوز للدب الروسي في الدقيقتين السادسة و55.





بينما على ملعب ستوزيك ستاديوم، سجل ساندي لوفريتش هدف الفوز لسلوفينيا من ضربة جزاء في الدقيقة (45).





وتصدر منتخب روسيا المجموعة الثامنة برصيد عشر نقاط من خمس مباريات متفوقا بثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا الذي يمتلك سبع نقاط من أربع مباريات.





ويأتي منتخب سلوفينيا في المركز الثالث بسبع نقاط أيضا ثم سلوفينيا في المركز الرابع بست نقاط، ومالطا في المركز الخامس بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف على قبرص متذيلة الترتيب.



