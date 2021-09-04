خالد ميري: هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية أكدت على عودة مصر مرة أخرى إلى دورها الريادي في المنطقة لقيادة الأمة العربية.



وأضاف "ميري" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن مصر هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في لقائه مع الصحفيين بالأمس بأن مصر ستظل هي السند الحقيقي للقضية والشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن مصر ظلت ومازالت وستظل مساندة لهذا الحق الفلسطيني حتى يعود لأصحابه لأنه لا يمكن أن يضيع مهما كان هناك التسويف، مؤكدًا أن القمة أكدت هذا التنسيق بحكم أن مصر والأردن هما الأقرب لفلسطين بشكل مباشر.



وأوضح أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يملك هذه الشرعية حتى وفقًا للمؤسسات الدولية ومصر مساندة لهذه الشرعية في فلسطين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه لابد لهذا الانقسام أن يتوقف إذا أردنا الحديث عن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لإقرار حل الدولتين.

