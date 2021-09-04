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عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أبلغ عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتمسكه للانضمام إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين مؤخرًا. 

وطلب السعيد من مسئولي بيراميدز الموافقة على رحيله إلى الزمالك، وأكد لهم على رفضه الاستمرار مع الفريق جيث يري بأن مشروعه معهم قد انتهى وقدم كل ما لديه مع السماوي.

وشدد السعيد على إدارة بيراميدز بأنه حال عدم انضمامه إلى الزمالك سيكون قراره الاعتزال وعدم الاستمرار في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مصادر مقربة من السعيد إلى أن السر وراء تفضيل قائد المنتخب الوطني الانضمام إلى الزمالك، مؤكدًا أنه يفضل ختام مسيرته الكروية في صفوف النادى الملكي ليكون قد جمع اللعب بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بالإضافة إلى شعوره بأن بقاءه في بيراميدز لن يضيف إليه على عكس الوضع في الزمالك والجماهير التي ستسانده عقب الاعتزال.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد يظل في عقده مع بيراميدز موسمين ولا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ أخر إلا بموافقة مسئولى السماوي.

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