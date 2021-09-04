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حسام البدري: مواجهة الجابون صعبة وهدفنا الفوز فقط

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:02 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مران المنتخب الاخير اليوم أن المجموعة  التي تقع فيها مصر متوازنة وسيكون فيها صراع كبير والجولة الأولي اظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات مشيرا إلي آن كل اطراف المجموعة لديها رغبة في المنافسة خلال منافسات كأس العالم.

وأضاف انه لن تكون هناك مباراة سهلة والدليل نتائج الجولة  الاولي والتي شهدت فوز ليبيًا  مؤكدا أن مباراة فريقه أمام الجابون ستكون صعبة ونحن نأمل في الحصول علي نقاطها الثلاثة رغم رغبة  المنافس الكبيرة في تعويض هزيمته أمام ليبيا وهو ما يؤكد علي أن الاجواء خلال مباراة الغد ستكون صعبة ولكننا نسعي من جانبا لتحقيق الهدف المطلوب وهو التركيز  علي التأهل لكأس العالم . 

وقال أن كل تفكيرنا في المباراة هو الفوز والتعامل مع كل  السيناريوهات المتاحه حسب دراسته للمنافس مؤكدا ان الفوز  سيكون هام وسيضع المنتخب في موقف جيد جدا في جدول ترتيب المجموعة 

وقال ان محاولاتنا لضم  محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول علي إرساله وبمجهود من الاتحاد لانهاء كافه الاتفاقات 
 
واشار الي انه درس الفريق الجابوني وتابع مباراته امام ليبيا مؤكدا امتلاكه لعناصر مميزة ولكن كانت  هناك بعض الأخطاء ظهرت علي الفريق ومنحت ليبيا الفوز.

الكلمات المفتاحية

مواجهة الجابون مصر حسام البدري

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