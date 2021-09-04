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"عاوزين 40 سنة نسدد".. وزير التعليم العالي يعلق على مصروفات الجامعات الأهلية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن تصنيف التايمز لديه ضوابط معينة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، مضيفا أن الجامعات المصرية لديها الكثير من المميزات، مؤكدًا أنهم سيعملون على تحسين التصنيف.

وأوضح عبدالغفار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أنه في عام 2015 كان عدد الجامعات المصنفة على مستوى العالم "صفر"، وفي 2021 هناك 23 جامعة مصرية دخلت ضمن الصنيف العالمي للجامعات، مشيرا إلى أن جامعة اسوان من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وعن الجامعات الأهلية، أوضح الوزير أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، لافتا إلى أن إنشاء جامعة الجلالة كلف الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه، معلقا: "هل الـ 15 مليار جنيه يمكن أن يعوضهم مصروفات الطالب؟.. مستحيل".

وأضاف: "ولا 40 سنة حتى نسدد رأس المال والذي تصل قيمته إلى 14 مليار جنيه.. أيا كان ما يدفع في هذه الجامعة فأنه لا يمثل أكثر من 45% من التكاليف الفعلية لتشغيل وإنشاء الجامعة"، لافتا إلى أن الدولة لا تنتظر الربح من الجامعات الأهلية.

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