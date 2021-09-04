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"التخطيط" تبحث مع "الإسلامية لتمويل التجارة" إنشاء أكاديمية للمصدرين

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر

أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتنسيق مع هيئةتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية لتصميم برنامج قُطري في مرحلة الاستجابة لأزمة كورونا، والذي تضمَّن عقدورشتي عمل للقطاع الخاص والمصدّرين المصريين للسوق الإفريقية في محافظتي القاهرة ودمياط.



جاء ذلك خلال لقائها هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بينمصر والمؤسسة، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان والتي تنعقد حتى اليوم 4 سبتمبرالجاري.


وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تنفيذ البرنامج التدريبي الأول للمُصدّرين المصريين بعنوان "الدخول للأسواق الأفريقية"، والذي عُقِد تحتمظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وتم اختتام أعماله خلال الاحتفالية الختامية التي عُقِدَت في 10 يونيو 2021 بالقاهرة.


وأشارت إلى قيام المؤسسة بالتنسيق لإقامة ثلاث ورش عمل إضافية في الإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان خلال سبتمبر وأكتوبر من العامالجاري، بما يتيح الاستفادة من البرنامج في مختلف المحافظات التي تتميز بقدراتها التصديرية في كل من الوجه البحري والقبلي.


وأكدت السعيد خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك عبر التقدمبمقترح لدعم إقامة مُسرِّعة أعمال التصدير Expo Line Accelerator  المقترح إنشاؤها، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التصدير منخلال التجارة الإلكترونية، من ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.


لفتت إلى قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وسيتم دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارةوالصناعة وكل الهيئات التابعة والأطراف المعنية لوضع ورقة تصور شاملة حول مساهمة المؤسسة في مُسرِّعة أعمال التصدير محل النظر.


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التمويل التصدير التخطيط اخبار مصر

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