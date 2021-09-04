كارتيرون يعود إلى القاهرة لقيادة الزمالك

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من الإمارات، بعدما قضى فترة إجازته هناك عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الفارس الأبيض.





ومن المقرر أن يقود المدير الفني للزمالك تدريب الفريق غدا الأحد استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.





ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري.



