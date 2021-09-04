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أمن الدقهلية يكشف غموض مقتل ستيني علي يد زوج شقيقته بالمنصورة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكن رجال مباحث قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بحرق زوج شقيقته داخل منزل في المنصورة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع شخص حرقا داخل منزل مغلق عليه بالأقفال بدائرة قسم اول.


علي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالفحص تبين ان الأهالي تجمعت علي صراخ داخل منزل مغلق وتتصاعد منه أدخنة، وقام الاهالي بإقتحام المنزل وتم نقل الستيني لمستشفي المنصورة الدولي ولكنه لقي مصرعه.

وبالفحص والتحري واستخدام التقنيات الحديثة، كشف رجال مباحث أزل المنصورة عن، قيام شخص ستيني بقتل زوج شقيقته لخلافات علي المنزل “ الميراث ”، وذلك بعد أن قام بسكب مادة بترولية (بنزين) على رضا ع 65 سنة بالمعاش.

وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بقطعة حديدية، ثم سكب عليه مادة بترولية، (بنزين) وأشعل النيران فيه وتركه للنيران تحرق جسده، ثم قام بإغلاق المنزل بالقفل لكي لا يتمكن أحد من إنقاذه.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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