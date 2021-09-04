بالأزرق.. هيفاء وهبي تتألق بأحدث ظهور

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها أثناء استمتاعها بآخر أيام إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "وهبي" بفستان كب مشجر ستان باللون الأزرق والأبيض وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:"مزاج لا دولتشي فيتا كيندا".



وفي سياق آخر، أشعلت الفنانة هيفاء وهبي الأجواء في حفلها الجديد الّذي أحيته في الساحل الشمالي والذي تصدرت من خلاله تريند تويتر،وذلك بعد نجاح حفلها الأول بالساحل الشمالي