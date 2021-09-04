هاني الناظر يصدم المصريين بشأن تحورات كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، أستشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن تحورات فيروس كورونا لن تتوقف مثل باقي الفيروسات، والتعامل مع متحور "مو" الذي ظهر مؤخرا لن يختلف عن التحورات السابقة.



وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن كافة الفيروسات تضعف في النهاية نتيجة كثرة التحورات، لافتا إلى أن متحور دلتا أكثر انتشارا ولكن أقل حدة، مشددا على أهمية الحصول على لقاح كورونا، ويمكن أن يكون هناك جرعة ثالثة من اللقاح.



وأضاف أنه يجب الانتهاء من تطعيم 40% من المصريين بنهاية العام الجاري لضمان مواجهة الجائحة، مشيدا بتوجه الدولة لتصنيع اللقاحات في مصر مما سيساهم في توفير التطعيمات بسهولة.

