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هل هناك تعارض بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا؟ مدير قصر العيني يُجيب

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، حقيقة وجود تعارض بين تلقي لقاحي فيروس كورونا والأنفلونوا الموسمية خاصة مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء.

وقال "الحديدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه ليس هناك تعارض بين تلقي اللقاحين، ولكن ليس في نفس الوقت.

وأضاف أنه لا يوجد مشكلة في تلقي اللقاحين على فترات متباعدة، موضحًا أن الجسم لا يستطيع أن يأخذ لقاحين من الفيروسات في وقت واحد لأن هذا قد يسبب تخبط في المناعة ولا يستطيع الجسم أن يفرز الأجسام المناعية التي تنتج عن كل لقاح.

وأكد مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، على ضرورة تلقي تطعيمات الأنفلونوا الموسمية في موعدها، لافتًا إلى أن المصاب بكورونا لا يستطيع تلقي لقاح الأنفلونزا.

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