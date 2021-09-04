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موجز البرلمان| إشادة بإنشاء وحدة لحماية المرأة.. وإحاطة بسبب التعليم الفني

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

النائبة نورا علي: إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" مهم للغاية

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تعظيم سياحة اليخوت في مصر خطوة ممتازة، وجاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع خطة استراتيجية لجذب هذا النوع من السياحة إلى مصر.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تاريخي

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مؤكدة أن الحلم أصبح حقيقة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلماني يطالب باتخاذ خطوات جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة تطوير التعليم الفني.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

وكيل "تضامن النواب" يُشيد بدور الوكالة المصرية للشراكة في تنمية إفريقيا

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ضمن وفد من التنسيقية، في لقاء ممثلي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب العنف ضد المراه التعليم الفني اخبار مصر

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