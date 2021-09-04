موجز البرلمان| إشادة بإنشاء وحدة لحماية المرأة.. وإحاطة بسبب التعليم الفني

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



النائبة نورا علي: إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" مهم للغاية

برلمانية: قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تاريخي

برلماني يطالب باتخاذ خطوات جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل

وكيل "تضامن النواب" يُشيد بدور الوكالة المصرية للشراكة في تنمية إفريقيا