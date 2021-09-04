رسميًا.. طنطا يتعاقد مع هدّاف الزرقا لموسمين



نجح نادي طنطا في الحصول على توقيع اللاعب حسام جمالية مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا لتدعيم صفوفة استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث .



وقام جمالية بالتوقيع لطنطا لمدة موسمين عقب حصول الزرقا على قيمة رحيل اللاعب .



وكان اللاعب قد إنضم للزرقا قبل موسمين قادماص من صفوف البنك الأهلي، وسبق له الإنضمام لأندية الإتصالات والشمس وجمهورية شبين وبهتيم وكوم حماده والبنك الأهلي والزرقا قبل التوقيع لطنطا بقيادة مديرة الفني عبد اللطيف الدوماني .



ويعد جمالية صاحب خبرات كبيرة في القسمين الثاني والثالث، ونجح في قيادة الزرقا للبقاء بالقسم الثاني بتسجيله عدد من الأهداف الهامة التي أثّرت في مسيرة الزرقا نحو البقاء مع الكبار .