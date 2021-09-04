من الأغاني الجنسية الإيحائية.. بلاغ ضد حسن شاكوش لنشره هذه أغنية









تقدم د سمير صبري.. المحامي ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش لنشره أغنيه ( يالي نكشت الدبور أقلع هنطفي النور ) وهي من الأغاني الجنسية الإيحائية



وذلك على سند من أنه فوجئ بالمبلغ ضده المسمى مطرب مهرجانات شعبية والذي لم يتوقف على أساءته للفن المصري بتقديم نوع هابط من الأغاني يؤدي إلي إفساد الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية بل قام المبلغ ضده بأداء أغنية تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام رددها المبلغ ضده أمام الجمهور العام من الحاضرين والتي تعتدي على قيم المجتمع والتي جاءت كلماتها (( يالي نكشت الدبور ـ أقلع هنطفي النور )) مما يشكل جريمة مكتملة الأركان بخدش المبلغ ضده للحياء العامة والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين



واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.