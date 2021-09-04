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أول تعليق لـ أمير كرارة على ظهوره مع سمكري البني آدمين

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل ظهوره في إحدى الفيديوهات مع "سمكري البني آدمين"، قائلا إنه لم يشارك في أي دعاية لـ"سمكري البني آدمين".

وأوضح "كرارة"، خلال اتصال هاتفي في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه ذهب إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتاح إليه، ولم يتركه يكمل عمله، مضيفا "اللوم مش علينا، ولكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة".

ولفت كرارة إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: " قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش".

وأردف: "الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش".

وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: "جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين انه غلط اقفلوهم".


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