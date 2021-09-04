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أول تعليق لـ أمير كرارة على ظهوره مع سمكري البني آدمين
السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:56 م
هدى عبدالرازق
كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل ظهوره في إحدى الفيديوهات مع "سمكري البني آدمين"، قائلا إنه لم يشارك في أي دعاية لـ"سمكري البني آدمين".
وأوضح "كرارة"، خلال اتصال هاتفي في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه ذهب إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتاح إليه، ولم يتركه يكمل عمله، مضيفا "اللوم مش علينا، ولكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة".
ولفت كرارة إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: " قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش".
وأردف: "الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش".
وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: "جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين انه غلط اقفلوهم".
وأوضح "كرارة"، خلال اتصال هاتفي في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه ذهب إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتاح إليه، ولم يتركه يكمل عمله، مضيفا "اللوم مش علينا، ولكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة".
ولفت كرارة إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: " قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش".
وأردف: "الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش".
وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: "جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين انه غلط اقفلوهم".