لوكاكو: تشيلسي قدم 3 عروض لضمي من إنتر ميلان

أكد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو أنه شعر بجدية تشيلسي الإنجليزي بعد تقدمه بالعرض الثالث لضمه، لكن في نفس الوقت لم يرغب في التقليل من احترام فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي والذي أنقذه من معاناته في مانشستر يونايتد.





وعاد لوكاكو إلى تشيلسي الشهر الماضي في صفقة تكلفت 5ر97 مليون جنيه استرليني قادما من صفوف إنتر ميلان الذي قضى معه عامين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.





وتوهج لوكاكو في إيطاليا بعد معاناته على مدار عامين في مانشستر يونايتد الذي دفع حوالي 75 مليون استرليني لضمه من إيفرتون.





وقال لوكاكو لشبكة "في تي ام نيوز" اليوم السبت "لم أرغب في التلاعب بإنتر ميلان ، لقد أنقذوني من الحفرة العميقة التي انزلقت فيها في مانشستر يونايتد".





وأضاف "مع ورود العرض الثالث من تشيلسي أدرك أن الوضع جدي".





وأوضح "أدركت فقط أن تشيلسي يتحلى بالجدية عندما تقدم بالعرض الثالث، في البداية عرضوا 100 مليون يورو ثم 105 ملايين يورو ثم 105 ملايين بالإضافة إلى ماركوس الونسو ، ثم عرضوا 110 ملايين بالإضافة إلى دافيدي زاباكوستا، لكن إنتر رفض".





وتابع "بعد التدريب ذهبت إلى مكتب المدرب سيموني إنزاجي ، لم أرغب في إفساد الأجواء لم أرغب في الاستمرار في ميلانو لذا قلت له رجاء حاول أن تتوصل لاتفاق".



