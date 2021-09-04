Advertisements

لوكاكو: تشيلسي قدم 3 عروض لضمي من إنتر ميلان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:00 م
لوكاكو
لوكاكو
وكالات
أكد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو أنه شعر بجدية تشيلسي الإنجليزي بعد تقدمه بالعرض الثالث لضمه، لكن في نفس الوقت لم يرغب في التقليل من احترام فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي والذي أنقذه من معاناته في مانشستر يونايتد.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي الشهر الماضي في صفقة تكلفت 5ر97 مليون جنيه استرليني قادما من صفوف إنتر ميلان الذي قضى معه عامين وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وتوهج لوكاكو في إيطاليا بعد معاناته على مدار عامين في مانشستر يونايتد الذي دفع حوالي 75 مليون استرليني لضمه من إيفرتون.

وقال لوكاكو لشبكة "في تي ام نيوز" اليوم السبت "لم أرغب في التلاعب بإنتر ميلان ، لقد أنقذوني من الحفرة العميقة التي انزلقت فيها في مانشستر يونايتد".

وأضاف "مع ورود العرض الثالث من تشيلسي أدرك أن الوضع جدي".

وأوضح "أدركت فقط أن تشيلسي يتحلى بالجدية عندما تقدم بالعرض الثالث، في البداية عرضوا 100 مليون يورو ثم 105 ملايين يورو ثم 105 ملايين بالإضافة إلى ماركوس الونسو ، ثم عرضوا 110 ملايين بالإضافة إلى دافيدي زاباكوستا، لكن إنتر رفض".

وتابع "بعد التدريب ذهبت إلى مكتب المدرب سيموني إنزاجي ، لم أرغب في إفساد الأجواء لم أرغب في الاستمرار في ميلانو لذا قلت له رجاء حاول أن تتوصل لاتفاق".

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح يُحدد شرطًا ناريًا للبقاء مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ ساعتين

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على ميركاتو الأهلي والزمالك حتي الآن

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

08:44 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements