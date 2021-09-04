مستشار التسويق بالقلعة الحمراء: النادي الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط









قال الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط.





وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأفرع الأربعة الرئيسية للأهلي في القاهرة وفرع مدينة الأقصر بحجم استثمارات كبيرة.





وكشف أن حجم الاستثمارات في الأهلي مدنية نصر 251 مليون جنيه، و81 مليون جنيه استثمارات في أهلي الجزيرة، و 761 مليون جنيه استثمارات أهلي التجمع الخامس الذي يشهد نهضة حضارية.





وتابع سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي أن حجم استثمارات النادي الأهلي في البنية التحتية فقط مليار و292 مليون جنيه، فيما يبلغ دخل النادي الأهلي من الرعاية 510 مليون جنيه ليكون بذلك الأهلي النادي الأكثر حصولا على مبالغ من الرعاية في المنطقة كما وصل حقوق الرعاية والبث إلى ما يقرب من مليار جنيه، موضحا أن قيمة الفرق مع أقرب المنافسين للنادي الأهلي 2 مليار جنيه.



