Advertisements

قريباً.. عمرو يوسف يشوق جمهوره لعمل فني جديد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
منار داود
شوق الفنان عمرو يوسف جمهوره بصور له من مسلسله الجديد "وعد إبليس"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهلت "إنستجرام".

وعلق "يوسف" على الصور قائلًا:" وعد إبليس إنتظروني".

مسلسل وعد إبليس يتكون من 6 حلقات بطولة كلًا من عمرو يوسف، مها أبو عوف، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد يسري، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم ومن إخراج البريطاني كولين تيج، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات.

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ 17 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يُحدد شرطًا ناريًا للبقاء مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ 18 دقيقة

تعرف على ميركاتو الأهلي والزمالك حتي الآن

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

اللحظة حلوة.. مريم الخشت تنشر صورتها مع محمد يسري والشرنوبي

اليوم.. عمرو يوسف يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل"وعد إبليس"

مصطفى شعبان يشوق جمهوره ومحبيه لمفاجأة جديدة

محمد يسري ينضم لقائمة أبطال مسلسل "وعد إبليس" مع عمرو يوسف

محمد يسري: "وعد إبليس" مسلسل طبيعته غريبة.. وعمرو يوسف ممثل خطير (خاص)

حسين كاظم يتحالف مع الشيطان عمرو يوسف في "وعد إبليس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements