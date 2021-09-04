قريباً.. عمرو يوسف يشوق جمهوره لعمل فني جديد

شوق الفنان عمرو يوسف جمهوره بصور له من مسلسله الجديد "وعد إبليس"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهلت "إنستجرام".



وعلق "يوسف" على الصور قائلًا:" وعد إبليس إنتظروني".



مسلسل وعد إبليس يتكون من 6 حلقات بطولة كلًا من عمرو يوسف، مها أبو عوف، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد يسري، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم ومن إخراج البريطاني كولين تيج، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات.