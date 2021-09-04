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استشاري عظام: "سمكرة الجسم" نوع من العلاج اليدوي المشروط.. ولا تعترف بمزاولته

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال مصطفى المنيري، استشاري الطب الرياضي والعظام، في تعليقه ما انتشر مؤخرًا بشأن "سمكرة الجسم"، إن هذا هو نوع من العلاج يسمى بالعلاج اليدوي وهو من العلوم المنتشرة في أمريكا واستراليا وبعض الدول الأوروبية ولكن لم يتم الاعتراف النهائي به في هذه الدول.

وأضاف "المنيري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن مصر لم تعترف بهذا النوع من العلاج حتى الآن، ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمزاولته وفتح عيادة خاصة في مصر، مشيرًا إلى أنه لا ينصح بتطبيقه على الرقبة لأنه قد يسبب الشلل أو الضغط على العصب.

وأشار إلى أن هناك شريان يمر في الفقرات العنقية، في بعض الحالات نتيجة تحريك العمود الفقري أدى إلى حدوث إصابات لهذا الشريان وحصل بعض حالات الوفيات وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى شلل ولابد أن من يقوم بالتحريك اليدوي على دراية شديدة بموضوع التشريح والفقرات.

وتابع "لابد أن يكون هناك دراسة تشريح والموضوع مش واحد يقوم بالطرقعة شمال ويمين، لأن هذا الموضوع علمي ولابد أن يتم عمله تحت شروط، وقد يسبب احتكاك في العظام ولكن لو مصاحب بألم ده احتكاك قد يزيد معه الخشونة والتآكل والإصابة، والراحة التي يشعر بها البعض نتيجة هذه الحركات عادة تكون بسبب حدوث نوع من الشد يعمل انبساط في العضلات ويقلل التقلص العضلي".

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