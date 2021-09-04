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سوريا توافق على طلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، موافقتها على طلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد أن قاموزراء لبنانيون بزيارة هى الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات.


ووفقا لموقع فرانس 24، وصل الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر ووزير المالغازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صباحا إلى سوريا.


وعقد لقاء في مقر الخارجية السورية بحضور وزيري الخارجية والنفط فيصل المقداد وبسام طعمة.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوفد اللبناني، زينة عكر، إن الهدف من الزيارة هو فقط تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة للحد منانقطاعات الكهرباء في لبنان عن طريق نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية.


ويذكر أن لبنان يعاني نقصًا في الطاقة أجبر حتى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات، على الإغلاق أو تقليص عملياتها، وهذهالأزمة ناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر بالاقتصاد بشدة منذ عام 2019.ض

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