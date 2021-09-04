وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية في تنسيق المرحلة الثالثة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة.



وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50%، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي "بكالوريوس- دبلومات".



وأضاف وزير التعليم العالي أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي".



وأكد أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الالكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

