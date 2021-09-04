Advertisements

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية في تنسيق المرحلة الثالثة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50%، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي "بكالوريوس- دبلومات".

وأضاف وزير التعليم العالي أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي".

وأكد أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الالكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة التنسيق اخبار مصر

أخبار تهمك

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على ميركاتو الأهلي والزمالك حتي الآن

منذ 34 دقيقة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ ثلث ساعة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يُحدد شرطًا ناريًا للبقاء مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم العالي: ما حدث هذا العام في الثانوية العامة تغيير تاريخي

وزير التعليم العالي يكشف موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق (فيديو)

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن التنسيق

وزير التعليم العالي: انخفاض المجاميع لا يعني تقليل فرص الالتحاق بالجامعة (فيديو)

وزير التعليم العالي يفجر مفاجأة عن تنسيق الطب والهندسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:28 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements