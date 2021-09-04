دينا الشربيني برفقة روبي من حفلها بالساحل الشمالي

نشرت النجمة روبي فيديو لها برفقة الفنانة دينا الشربيني من حفلها بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت روبي وهي ترقص وتغني مع دينا الشربيني على أغنية "باي باي حبيبي باي باي" مما أشعل الحفل وأثار إعجاب الجمهور وعلقت "روبي" على الفيديو قائلة:"برفقة دينا الشربيني".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال روبي أغنية جديدة تحمل عنوان"لازقة خفاش" حيث اقترب عدد مشاهدتها من الربع مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

