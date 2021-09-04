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تعرف على ميركاتو الأهلي والزمالك حتي الآن

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش

أبرام ناديي الأهلي والزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوفهم في الموسم الكروي المقبل.

صفقات الزمالك 

- عمر كمال 
انتقل لاعب الجناح الأيمن عمر كمال عبد الواحد من النادي المصري إلى نادي الزمالك هذا الموسم.

- محمود شبانة 
انتقل محمود شبانة لاعب نادي أسوان إلى الزمالك فهو ثاني صفقات نادي الزمالك.

وذلك بالإضافة إلى عودة كل من محمد أوناجم ومحمد صبحي ورزاق سيسيه ومصطفي فتحي وعمر السعيد من الإعارة.

صفقات الأهلي 

- كريم فؤاد 
انتقل اللاعب كريم فؤاد مدافع نادي النجوم إلى النادي الأهلي لمدة خمس مواسم.

-  لويس ميكيسوني 
انتقل لاعب خط الوسط لويس ميكيسوني إلى الأهلي القادم من نادي سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم.

-  بيرسي تاو 
وانتقل أيضًا المهاجم بيرسي تاو إلى النادي الأهلي لمدة أربع مواسم قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي.

- حسام حسن 
انتقل اللاعب حسام حسن مهاجم نادي سموحة إلى النادي الأهلي.

وذلك بالإضافة إلى عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر من الإعارة.

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