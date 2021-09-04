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وزير التعليم العالي يكشف حجم استثمارات الجامعات الجديدة في 6 سنوات

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن مصر حاليًا تجني ثمار عمل ست سنوات متواصلة في تطوير التعليم العالي، بالإضافة إلى إضافة جامعات جديدة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، مشيرً إلى أن استثمارات قطاع الجامعات الجديدة تجاوز 150 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أنه جرى زيادة 150 جامعة حكومية جديدة لتصل إلى 500 جامعة الآن، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لاستقبال طلابها أيًا كان عددهم في الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه هناك أماكن متاحة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في الجامعات، موضحًا أن المواطنين في حالة اندهاش من قدرة قطاع التعليم العالي على استيعاب تلك الأعداد من الطلاب مع انخفاض المجاميع إلى هذا الحد.

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