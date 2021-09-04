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لميس الحديدي توجه رسالة لـ إبراهيم عيسى بعد وصفه شعار "الأهلي" بالنازي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بعد وصفه لشعار النادي الأهلي "الأهلي فوق الجميع" بالشعار النازي.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء السبت: "صديقي إبراهيم عيسي قال إن جملة الأهلي فوق الجميع ده شعار نازي، يا صديقي الزملكاوي العزيز، أنت عارف طبعا أنها جملة قالها صالح سليم في وقت انتخابات لوقف التناحر بين المرشحين، قالهم الأهلي ومصلحته فوقكم كلكم، فوق الأهداف الفرديه، فوق المصالح الشخصية، واحنا كأهلاوييه مؤمنين بهذا الشعار، ده دستورنا اللي بنحترمه".

وأضافت: " دي مبادئ الأهلي وقيمه اللي مش بنتنازل عنها، ولا علاقه لهذا الشعار ابدا بالنوادي الأخري. احنا بنتكلم عن انفسنا، الكيان عندنا فوق الجميع وفيه امثله كتيره جدا لذلك، الأهلي فوق الجميع".

واستطردت: "علشان كده واخدين 26 بطوله دوليه، آخرهم 10 مرات بطولة أفريقيا،112 بطولة محلية منهم 42 مرة بطولة الدوري، نادي القرن يا جماعة عن حق، مش ناقصين بطولات، ولكن لازم برضه نركز ونعمل صفقات افضل ونحسن الأداء ونزود المهاجمين، ده في إطار التحسين فقط. لكننا ندعم دايما فريقنا ونسانده".

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي عمرو اديب شعار الاهلي اخبار مصر ابراهيم عيسي

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