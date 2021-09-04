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وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، عرضَا فنيًا لأشهر أغانى ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد.

جاء وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 ، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري.وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

وأشاد " محافظ بورسعيد " و" وزيرة الثقافة " بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيقام خلال شهر سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب واخر للوثائق التاريخية اعدته دار الكتب والوثائق القومية، ويقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضآ لفرقة رضا ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9،10 سبتمبر.

وأكدت " الدكتورة إيناس عبد الدايم " أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد
وزيرة الثقافة و"الغضبان" يشهدان عرضا لدار الأوبرا المصرية في بورسعيد

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وزيرة الثقافة دار الاوبرا اللواء عادل الغضبان، الاوبرا المصرية اخبار مصر

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