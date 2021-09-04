طبيب يُحذر: خفض الوزن السريع يضعف إنتاج البويضات (فيديو)

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن المجتمع ذكوري إلى حد ما، وفي حال حدوث تأخر في الانجاب يطلب من السيدة الكشف، مشيرًا إلى ان هناك امكانية للتعرف على سبب تأخر الانجاب لدى الرجل من خلال تحليل واحد للسائل المنوي، أما تأخر الحمل لدى المرأة متشعب ويرجع إلى العديد من الاسباب.



وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تأخر في الانجاب، وينصح بخفض الوزن بشكل تدريجي، خاصة ان خفض الوزن بشكل كبير قد يؤدي إلى ضعف في انتاج البويضات، وهذا قد يؤثر على الحقن المجهري.



ولفت إلى أن هناك امكانية لتنشيط البويضات، وبعد ذلك سحب البويضات وحقنها بالحيوانات المنوية، واختيار 3 أجنة، وزرعها في الرحم، وفي حال وجود اجنة زائدة يتم تجميد الأجنة.



