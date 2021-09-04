صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

يعقد الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع لجنة الكرة جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك من أجل مناقشة ملف تدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية.





وتسعى إدارة الفريق لعرض مجموعة من اللاعبين على المدير الفني ودراسة اجتياحات الفريق، من أجل ضم صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويسعى نادي الزمالك لضم دونجا لاعب فريق بيراميدز، وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات.





حيث كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن لجنة الكرة ترغب في ضمة لصفوف الفريق، إلا أن اللاعب فضل أن يكون التفاوض مع السماوي.





وتنتظر إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة الرد من إدارة فريق بيراميدز، وذلك لتدعيم الفريق، بلاعب مميز خلال الفترة المقبلة.





كما يسعى الزمالك لضم لاعب الوسط مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش، ووافق اللاعب على الانضمام إلى القلعة البيضاء، من بداية الموسم المقبل في فترة الانتقالات الصيفية.



