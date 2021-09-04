نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

كشف الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، التفاصيل التي أدت لحبس يوسف خيري المعروف باسم سمكري البني آدمين، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان هناك فيديو منشور للمدعو سمكري البني آدمين، وهو "يطقطق" فقرات ظهر طفل عمره 8 شهور، معقبا: "بيعمل طقطقة لطفل عمره 8 شهور لم يكتمل نمو عموده الفقري، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات.وأوضح أن النقابة العامة والنقابات الفرعية أبلغوا مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين وحماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، بعدما حصلوا على صورة من بطاقته الشخصية.وأردف: "وضعنا الوثائق الحقيقية أمام النيابة العامة، وهذا النصاب دجال ومنتحل صفة، استغل المشاهير للدعاية له عبر الوسائل المختلفة، وهو مزور شهادات وبطاقتين، واحدة علاج طبيعي وواحدة سياحة وفنادق".ونصح النقيب اي شخص يتوجه لمركز علاج طبيعي، أن يتأكد أن المكان فيه إعلان صورة ترخيص المركز وصورة ترخبص مزاولة المهنة.