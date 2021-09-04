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نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"
السبت 04/سبتمبر/2021 - 10:28 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، التفاصيل التي أدت لحبس يوسف خيري المعروف باسم سمكري البني آدمين، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.
وقال نقيب العلاج الطبيعي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان هناك فيديو منشور للمدعو سمكري البني آدمين، وهو "يطقطق" فقرات ظهر طفل عمره 8 شهور، معقبا: "بيعمل طقطقة لطفل عمره 8 شهور لم يكتمل نمو عموده الفقري، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات.
وأوضح أن النقابة العامة والنقابات الفرعية أبلغوا مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين وحماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، بعدما حصلوا على صورة من بطاقته الشخصية.
وأردف: "وضعنا الوثائق الحقيقية أمام النيابة العامة، وهذا النصاب دجال ومنتحل صفة، استغل المشاهير للدعاية له عبر الوسائل المختلفة، وهو مزور شهادات وبطاقتين، واحدة علاج طبيعي وواحدة سياحة وفنادق".
ونصح النقيب اي شخص يتوجه لمركز علاج طبيعي، أن يتأكد أن المكان فيه إعلان صورة ترخيص المركز وصورة ترخبص مزاولة المهنة.