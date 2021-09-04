حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة وعصابات الغش التجاري

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركزالرئيسى شن حملات مكبرة علي الأسواق خلال الـ24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق وخاصة ما يضر بصحة عليجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتعتبر هذه الحملات ضربات استباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق.





أسفرت الحملات، عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق، كما تمضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر بإحدى سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الغير صالحةللاستهلاك الأدمي.





كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءاتالقانونية اللازمة ضد المخالفين.





تأتي الحملات تنفيذًا لخطه الجهاز بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة علىاستقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.



