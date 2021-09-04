Advertisements

حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة وعصابات الغش التجاري

السبت 04/سبتمبر/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركزالرئيسى شن حملات مكبرة علي الأسواق خلال الـ24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق وخاصة ما يضر بصحة عليجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتعتبر هذه الحملات ضربات استباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق.


أسفرت الحملات، عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق، كما تمضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة  المصدر بإحدى سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الغير صالحةللاستهلاك الأدمي.


كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءاتالقانونية اللازمة ضد المخالفين.


تأتي الحملات تنفيذًا لخطه الجهاز بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة علىاستقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.


الكلمات المفتاحية

المستهلك الاقتصاد المصري اخبار مصر اليوم اخبار مصر

أخبار تهمك

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ميركاتو الأهلي والزمالك حتي الآن

منذ نصف ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ 17 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يُحدد شرطًا ناريًا للبقاء مع ليفربول

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements