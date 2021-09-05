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إياد نصار يروج لمسرحيته "ياما في الجراب يا حاوي"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
منار داود
شارك الفنان إياد نصار جمهوره بصورة البوستر الرسمي لمسرحيته "ياما في الجراب ياحاوي"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "نصار" على الصورة قائلًا:"عروض مسرحية ياما في الجراب ياحاوي مستمرة كايرو فيستيفال على مسرح cairo show نوعدكم تعيشوا تجربة مختلفة مع نجوم مميزين 9 1016 17 سبتمبر".

يذكر أن، "ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

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