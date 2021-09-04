Advertisements

الأهلي يستعد للإعلان عن تجديد عقد "الدينامو"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:29 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبدالناصر
يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للإعلان عن تجديد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأنهى مدير التعاقدات الاتفاق مع السولية على كافة البود الخاصة بتجديد عقد الأخير، حيث ينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يعلن أمير توفيق عن تجديد عقد السولية وتعديله وتمديده لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية موسم 2024.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

أخبار تهمك

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ ثلث ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ 38 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 10 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 م

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements